Di Maio: Osce intenzionata a monitorare bene elezioni Italia

Milano, (askanews) - "Il 10 incontreremo come gruppo parlamentare l'Osce a Roma. Tutto mi fa capire che è intenzionata a monitorare le nostre elezioni, come ha fatto nel 2006". Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi di Maio, a margine della sua visita all'Oasi clochard gestita dai City angels a Milano.

"Abbiamo chiesto l'intervento degli osservatori internazionali già in Sicilia - ha detto Di Maio - ci avevano preso tutti in giro. Poi si è visto dalle inchieste quanto voto di scambio c'è stato, quante irregolarità si sono verificate sulle promesse di voto, nulla a che fare col consenso e il voto libero. Se ci fossero state elezioni libere in Sicilia probabilmente avremmo vinto noi".

All'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa "abbiamo chiesto, com'è nelle sue prerogative, non solo di monitorare il regolare svolgimento delle votazioni ma anche i media e la campagna di informazione che ci sarà durante la campagna elettorale", ha concluso di Maio.