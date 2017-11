Farinetti legge la sua poesia sul lusso. "Non le pubblicherò mai"

Milano, (askanews) - "Ho scritto 10 giorni fa una poesia sul lusso. E' un mio hobby non le pubblicherò mai...". Oscar Farinetti confessa la sua passione per i versi durante il suo intervento al Teatro Manzoni di Milano in occasione della presentazione di una ricerca Agroter sul lusso accessibile. E legge una sua poesia dedicata proprio al lusso.

"Il lusso mi pare un inganno

non dico per il prezzo

e neppure per la qualità

è quando diventa atmosfera

è lì che parte la finzione

il lusso che cerca attenzione

quel lusso che ne parli coi denti sbiancati

per cercare ammirazione

quel lusso esibito, esaltato, ubriaco.

Il lusso vero è godersi la vita con ciò che hai,

con ciò che farai.

Il lusso è tempo,

trovarlo

per far ciò che costruitrai

il lusso è la gente

parlarci, ragionarci.

Il lusso è innamorarti".