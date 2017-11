Il Gremio vince la Libertadores, il siparietto dei giocatori

Buenos Aires (askanews) - Hanno interrotto la conferenza stampa con canti e balli per portare in trionfo il loro allenatore, Renato Portaluppi che stava parlando ai cronisti. Protagonisti del simpatico siparietto sono i giocatori del Gremio, la squadra di calcio brasiliana di Porto Alegre che ha appena conquistato la Copa Libertadores, la Champions del Sudamerica, battendo in finale gli argentini del Lanus. La festa è scoppiata a Buenos Aires dove il Gremio si è imposto per 2 a 1.