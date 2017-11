Pirelli HangarBicocca, come risuonano gli Ambienti di Fontana

Milano (askanews) - La scrittrice, filosofa, scienziata, matematica e artista svedese-americana Catherine Christer Hennix ha concepito un installazione sonora di lunga durata in dialogo con la mostra Ambienti/Environments di Lucio Fontana, allestita in Pirelli HangarBicocca a Milano. Questo nuovo lavoro, presentato nell'arco di due giornate, è eseguito con onde sonore statiche e sviluppato con uno strumento digitale da lei recentemente creato. Usando il sistema Just Intonation, la composizione assume una forma complessa e dilatata, che si discosta dal ritmo e dalla sequenza temporale per esplorare la stasi e i suoni puri, in sintonia con l'uso raffinato dei colori e con il concetto di spazio del lavoro di Fontana.

L'evento, previsto nelle due giornate del 30 novembre e 1 dicembre, fa parte del Public program del museo milanese.