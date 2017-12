44flavours per la prima volta in Italia: design, musica e gioco

Milano (askanews) - Una coppia di designer tra i più eclettici sulla scena internazionale e una mostra che unisce la creatività e il gioco. La libreria Corraini 121+ di Milano presenta per la prima volta in Italia il lavoro dei 44flavours, collettivo di artisti e graphic designer berlinesi composto da Julio Rolle e Sebastian Bagge, con l'esposizione Instruments, che prova a rappresentare visivamente la musica.

"Per noi e il nostro lavoro - ha detto Rolle ad askanews - una delle cose più importanti è il processo e credo che anche per la musica valga la stessa cosa: un musicista lancia una melodia, l'altro risponde: è lo stesso modo nel quale lavoriamo come squadra io e Sebastian".

"Quello che credo sia molto importante nel comparare la musica e la pittura - ha aggiunto l'artista - è che entrambe si possono interpretare con le stesse parole: si può parlare di paesaggio tanto in un dipinto quanto in un pezzo musicale, per esempio, lo stesso vale per la composizione. Questa è stata effettivamente l'idea dalla quale siamo partiti per fare qualcosa sugli strumenti e sulla musica, più in generale".

Il duo tedesco ha una storia interessante, che guarda al modernismo e alle avanguardie, ma che attinge suggestioni anche dalla Street Art e dalle culture giovanili, come per esempio quella degli skater. E il nome, 44flavours deriva da una scritta su un camion dei gelati che prometteva, per l'appunto, 44 gusti diversi.

"Quando eravamo studenti - ci ha raccontato Rolle - abbiamo creato un magazine chiamato 44Flavours nel quale volevamo mettere insieme diversi media in un'unica pubblicazione. Da quello abbiamo mantenuto il nome, ma poi abbiamo evoluto i nostri progetti".

Nell'ambito della mostra in 121+, i due artisti hanno tenuto anche un workshop per bambini, dedicato alla creazione di maschere.

"Apprezziamo davvero la prospettiva dei bambini verso il mondo - ha concluso Julio - e ci sono molti elementi di gioco che ci piace prendere da loro e portarli nel nostro lavoro".