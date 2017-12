Al via Motor Show Bologna, 10 giorni dedicati a passione per auto

Bologna (askanews) - Tutto pronto per l'edizione 2017 del Motor Show di BolognaFiere in calendario dal 2 al 10 dicembre. Un'edizione ricca di eventi che porterà in pista più motorsport, autoshow e competizioni e che già fa registrare un numero quasi doppio di brand legati all automotive: 370 rispetto ai 200 del 2016.

"Tanto spettacolo, tante gare - ha detto ad askanews Rino Drago, Motor Show director - tante esibizioni, unite alle solite auto esposte, alle novità, alle moto, che sono una grande novità, al cultura, i convegni... Quindi un'edizione ricca e tutta improntata sulla passione".

Fra i principali partner del Motor Show Aci, Anfia e Unrae per sottolineare il valore del comparto automotive che conta oltre 1 milioni di addetti - il 7% della manifattura - e una produzione che chiude in crescita del 7,1% i primi 9 mesi del 2017.

Protagoniste di questa edizione saranno le macchine da corsa tratto distintivo del Motor Show, mentre le case automobilistiche saranno presenti sia in esposizione che in azione con esibizioni straordinarie e vetture a disposizione per i test drive. Fra i gruppi da segnalare Fca con i brand Fiat, Lancia, Alfa Romeo, che ha da poco annunciato il rientro in F1 come fornitrice di motori, Jeep, Abarth e i top brand Maserati e Ferrari; e ancora Kia, Volvo, Peugeot, Hyundai e Tesla con i suoi modelli full electric. Presenti anche le moto con Harley Davidson, Suzuki, Honda, Triumph e BMW.

Fra le novità di questa edizione il ritorno delle Ferrari, che saranno sotto i riflettori sabato 2 dicembre, giornata inaugurale del Motor Show, con il Ferrari F1 Pit Stop. Ricco poi il calendario di gare ed esibizioni all'interno dell Area48-Motul Arena, l'unica pista al mondo che diventa il palcoscenico per gare e esibizioni. Gran finale con il 30esimo Memorial Bettega.

Molti poi gli appuntamenti per l'approfondimento di temi legati alla mobilità del futuro con l'Open Innovation Hub.