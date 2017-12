Attacco talebano in una scuola in Pakistan: almeno 13 i morti

Peshawar, Pakistan (askanews) - Quattro uomini armati con il volto coperto hanno fatto irruzione in un campus scolastico a Peshawar, nel nord del Pakistan, uccidendo almeno 13 persone e ferendone 15. Il bilancio dell'assalto all'Istituto di addestramento agricolo è stato reso noto alla rete tv satellitare Al Jazeera da Salahuddin Mehsud, ispettore della polizia lovale. L'esercito è intervenuto per fermare gli aggressori, arrivati in auto-risciò con indosso dei burqa.

Tehreek-e-Taliban Pakistan, il ramo pakistano dei talebani, ha rivendicato l'attacco sostenendo che il vero obiettivo era un edificio appartenente all'Isi, il servizio d'intelligence pakistano, nella stessa area. Tutti gli assalitori sono stati uccisi al termine di un'operazione durata due ore. Nella scuola, chiusa per la festività di Eid-e-Milad, c'erano pochi studenti, a letto nei dormitori.