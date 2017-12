Banca Generali punta sulla Sardegna con una nuova sede a Cagliari

Roma, (askanews) - Banca Generali apre una nuova sede a Cagliari per

espandere la sua rete di prossimità alle famiglie e alle imprese, centrale nella filosofia del gruppo. Nella nuova agenzia del capoluogo sardo, in Viale dei Giornalisti, lavoreranno 14 consulenti finanziari e private banker di alta professionalità.

Marco Bernardi, direttore commerciale di Banca Generali, ha spiegato così l'obiettivo di questo investimento: "Banca Generali è una realtà che tiene all'interno della sua mission la volontà di essere vicina al territorio, vicina alle famiglie e alle imprese e quindi fa della prossimità e della vicinanza della consulenza uno dei suoi punti di forza. Per questo anche in Sardegna abbiamo avuto riscontro positivo di tantissime persone che vogliono avvicinarsi al nostro modello e quindi abbiamo fatto un importante investimento quest'anno in una nuova agenzia per cercare di essere ancora più presenti e più vicini al territorio sardo e in particolare a Cagliari".

La Sardegna rappresenta una regione in forte sviluppo per la prima banca private di Piazza Affari per innovazione e qualità del servizio, come ha confermato Alessandro Cardia, Executive Manager per l'Isola:

"Avevamo necessità di nuovi spazi, di un ambiente più accogliente per i nostri clienti e di gestire una clientela sempre più importante. Nel 2016 abbiamo avuto un aumento delle masse in gestione sul territorio del 25 per cento e quest'anno del 15 per cento. Risultati importanti ottenuti col lavoro dei consulenti storici di Banca Generali e con l'ingresso di altri colleghi da altre banche".

In concomitanza con l'inaugurazione della nuova "casa"

cagliaritana di Banca Generali è stata presentata anche la mostra "I am the son" dell'artista sardo Marco Pili, curata dal

direttore artistico del Marte di Oristano, Flaminia Fanari.