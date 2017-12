Di Gioia: Palazzo degli Esami location unica per DC Super Heroes

Roma, (askanews) - Oltre 120 straordinarie opere d'arte che uniscono due icone della cultura Pop: i mattoncini Lego e i super eroi. È "The Art of the Brick: DC Super Heroes", la nuova mostra dell'artista newyorkese Nathan Sawaya, che torna a Roma dopo il grande successo di "The Art of the Brick".

I visitatori sono trasportati in un universo magico e pieno di super poteri in cui le sculture, realizzate con quasi due milioni di mattoncini Lego in tutto, riproducono i super eroi della DC Comics.

L'esposizione è ospitata fino al 28 gennaio 2018 al Palazzo degli Esami a Trastevere, una location unica a causa della sua architettura di inizio '900, come ha spiegato il curatore della mostra, Fabio Di Gioia: "L'esplosione di creatività di Nathan Sawaya ti stimola, ti fa cercare dei posti idonei, degli spazi idonei per quella che è la sua arte. I Supereroi necessitavano di una struttura senza tempo, di un posto che lasciasse inalterata quella forza esplosiva che è la lotta fra il bene e il male che conduce il mondo da sempre e che Nathan Sawaya riesce a ricreare e simboleggiare con dei semplici mattoncini Lego".

"Siamo abituati - ha detto Di Gioia - a vedere i Supereroi disegnati, o che si muovono nel cinema, ma non hanno mai poi una sede, un posto fisico dove stanno. Palazzo degli Esami è nel cuore di Roma e per l'occasione è una fantastica Gotham City che restituisce queste emozioni".