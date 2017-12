Fca al Motor Show lancia fondo da 10 mln per auto aziendali

Fca punta sul Motor Show di Bologna, che resta un appuntamento di spicco per gli appassionati delle quattroruote, portando tutte le ultime novità di prodotto. Molti poi gli eventi di intrattenimento previsti per i visitatori, con star e vip, oltre alla possibilità di effettuare test drive. Ma non solo. Nello stand Fca sarà possibile acquistare direttamente una vettura del gruppo a condizioni speciali, grazie alla promozione Motor Show. Sempre al Motor Show, il gruppo Fca ha annunciato il lancio di una iniziativa nazionale per il solo mese di dicembre: un fondo di 10 milioni di euro per agevolare l'acquisto di auto da parte di imprese e partite Iva. E' un plafond che andrà ad esaurimento, come ha spiegato Gianluca Italia responsabile mercato italiano del gruppo Fca, e l'obiettivo è quello di dare un ulteriore impulso di crescita al comparto automotive, che ha contribuito in modo importante alla ripresa della produzione del sistema paese.