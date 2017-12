Gb, primo bagno di folla per Harry e Meghan

Londra (askanews) - E' stata una calorosa accoglienza quella tributata a Nottingham a Meghan Marckle nel suo primo impegno ufficiale al fianco del principe Harry dopo l'annuncio formale del loro fidanzamento. Centinaia di sudditi attendevano da ore la coppia di neofidanzati assiepati lungo le strade della cittadina.

Harry ha scelto Nottingham per il primo bagno di folla con Meghan perché è una città a cui "è molto affezionato", ha spiegato il portavoce, oltre ad essere una meta popolare fra i membri della Royal family. La coppia è arrivata in treno e ha dato il via al tour davanti al museo della Giustizia, nel cuore del centro storico di Nottingham. Due gli appuntamenti per i neofidanzati il primo con una Ong che si occupa di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'Aids e l'altra sulla delinquenza giovanile.