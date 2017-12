Psa al Motor Show con DS7 Crossback, C3 Air Cross e E-Mehari

Gruppo Psa sotto i riflettori dell edizione 2017 del Motor Show di Bologna grazie a diverse anteprime nazionali come ha spiegato Carlo Leoni, direttore comunicazione gruppo Psa. A partire dalla DS7 Crossback, il suv di segmento C che rappresenta una svolta per il marchio DS. Un segmento competitivo nel quale DS punta a distinguersi per l'eccellenza tecnologica e qualitativa e un inconfondibile gusto e tocco francese. Punti di forza l'elevato contenuto di tecnologia: dalle motorizzazioni performanti e pulite ai sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione funzionali alla sicurezza dei passeggeri. Visibile al Motor Show in anteprima nazionale la versione Premier che sarà sul mercato italiano da febbraio con un prezzo base di 31mila euro. Infinite le possibilità di personalizzazione, per una vettura tailor made sulle esigenze del cliente.

C3 Air Cross

Altra novità è la C3 Air Cross, la sfida di Citroen al segmento competitivo dei B Suv. Un veicolo compatto che ha nell'abitabilità, nel design originale, nelle motorizzazioni pulite ed efficienti e nei sistemi di aiuto alla guida per la sicurezza dei passeggeri i suoi punti di forza.

Full electric E-Mehari

Altra icona del brand Citroen è la Mehari che in occasione dei 50 anni dal lancio del primo modello, proprone una rivisitazione 100% elettrica ma con lo stile irriverente dell antesignana per vivere ad emissioni zero il concetto di libertà che il modello evoca.