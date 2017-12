Psa al Motor Show conferma successo 208 con Black Line

Anteprima nazionale anche per la Peugeot 208 versione Black Line che verrà commercializzata in Italia a inizio gennaio, come ha spiegato Carlo Leoni, direttore comunicazione gruppo Psa. La 208 è un modello di grandissimo successo del gruppo del leone che con la versione Black Line si arricchisce di contenuti speciali a livello stilistico e di tanta connettività. La 208 si inserisce all interno di una grande strategia di espansione del gruppo basata sui Suv 2008-3008-5008 che costituiscono parte consistente delle vendite. E poi la nuova 308 appena rinnovata che fa della connettività, dei contenuti tecnoclogo, dei sistemi di aiuti alla guida e delle motorizzazioni performanti e pulite i suoi punti di forza.