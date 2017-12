Roma, Hermès lancia "Silk Mix": seta e musica, binomio perfetto

Roma, (askanews) - Un mix tra moda e musica, una boutique che si trasforma in un negozio di dischi, dove tutto è da guardare, ascoltare, scoprire, assaporare, per entrare in un mondo che rompe la frenesia della città. Hermès inaugura a Roma, in via Condotti, Silk Mix, un concept originale e innovativo dove i carré in seta da uomo impreziosiscono le copertine dei dischi e le cravatte adornano le cassette.

Spiega Francesca di Carrobio, amministratore delegato Hermès Italia: "Silk Mix è un progetto legato alla seta maschile che per Hermès è il cuore della propria attività. Vogliamo offrire un'esperienza, in realtà il cliente entra in un negozio di dischi e sente una musica che riprende le nostre sfilate delle ultime otto collezioni. Su ogni disco ritroviamo dei disegni dei nostri foulard, stampati come copertine di dischi e sulle cassette dei disegni di cravatte".

Nella rivisitazione del negozio di dischi, si trova un'ampia selezione di carré e cravatte: alcune sono appese alle pareti, come i dischi esposti in negozio; altri, come i vinili a 33 giri, sono ordinati in scomparti. Ad ogni cassetta - o cravatta - corrisponde un brano uscito nel 2017. "Abbiamo messo colore, materiali diversi, questo è un temporary store, durerà fino a fine gennaio. Siamo molto fieri di questo esperimento che stiamo facendo, vedremo come sarà la reazione del cliente che invece di un negozio si ritroverà in un negozio di dischi".

La boutique di 120 metri quadrati è stata trasformata in un luogo deputato dall'ascolto, con pareti rivestite in gomma piuma come in una sala di registrazione, pur restando nell'atmosfera di una elegante e accogliente boutique dedicata alla seta.