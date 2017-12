Tesla al Motor Show di Bologna con Model S e X con falcon wings

(Bologna) - Il crossover da 7 posti Model X con l'originale apertura delle porte ad ala di gabbiano o falcon wings e la più conosciuta berlina Model S sono i due modelli full electric ad altissimo contenuto tecnologico portati da Tesla al Motor Show di Bologna, come ha spiegato Gianmaria Adamo store manger di Milano. Vetture che grazie all'elevata autonomia delle batterie sono in grado di percorrere lunghe distanze, superiori ai 550 km. Inoltre grazie alle colonnine di ricarica rapida super charger, oggi 26 in Italia ma destinate a crescere rapidamente nel medio periodo, in soli 30 minuti si può caricare la vettura per percorrere ulteriori 270 km. Fermo restando che le vetture Tesla si possono attaccare alle normali prese di corrente di casa. Intanto il gruppo Tesla continua la sua crescita con oltre 250mila vetture vendute a livello globale, in attesa dell'arrivo della Model 3, la vettura entry level del gruppo che dovrebbe permettere un ulteriore significativo balzo in avanti nelle vendite.