Wind Tre per lo sviluppo del 5G a L'Aquila

Roma, (askanews) - Nuova tappa di Wind Tre nella sperimentazione della tecnologia 5G. Il gruppo, guidato da Jeffrey Hedberg, ha lanciato il suo progetto con Open Fiber a L'Aquila che, insieme a Prato, è una delle città in cui sarà avviata la sperimentazione pre-commerciale della nuova tecnologia. Wind Tre si è aggiudicata con Open Fiber, infatti, uno dei bandi del ministero dello Sviluppo economico per nuovi servizi innovativi che spazieranno dalla salute, alla mobilità, alla sicurezza, alla gestione delle emergenze. A spiegare il significato della sperimentazione è stato l'amministratore delegato di Wind Tre, Jeffrey Hedberg, nel corso della presentazione del progetto dove sono intervenuti anche l'ad e il presidente di Open Fiber, Tommaso Pompei e Franco Bassanini e il sottosegretario allo Sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

Per Jeffrey Hedberg, Wind Tre, insieme ad Open Fiber, compie a L'Aquila un altro step fondamentale nel progetto per lo sviluppo del 5G e per la diffusione delle reti mobili di quinta generazione. Questo passo decisivo permetterà all'Italia, ha sottolineato, di valorizzare ulteriormente competenze, persone, partnership e innovazione nel suo percorso di Digital Transformation. Per il Ceo di Wind Tre, l 'innovazione rappresenta un grande fattore di crescita e di sviluppo per tutti, dal punto di vista tecnologico e, al tempo stesso, in termini di diffusione di skill digitali e imprenditoriali. Per questo motivo Hedberg ritiene necessario renderla accessibile e vicina ai cittadini perché possano diventare protagonisti e motori del cambiamento, insieme a imprese e istituzioni.

A sottolineare il cambiamento segnato dal governo è stato anche il sottosegretario Giacomelli che ha parlato del Piano Banda ultralarga per la fibra in tutto il paese, per la prima volta un progetto nazionale che si integrerà con il 5G.