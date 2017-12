Gentiloni: aiutare crescita con investimenti, sfida socialisti Ue

Lisbona (askanews) - "La sfida principale è accompagnare la crescita con investimenti, lavoro e sviluppo, è una sfida comune a tutti i governi a guida socialista e democratica dell'Europa, stasera ne discuteremo con unità e successo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni arrivando, a Lisbona, alla riunione preparatoria al Consiglio Europeo del Partito dei Socialisti europei.

Gentiloni ha ribadito che "non bastano i numeri positivi del Pil se la crescita non si accompagna con la riduzione delle disuguaglianze e l'aumento degli investimenti e del lavoro". "I governi europei a guida socialista si coordinano per obiettivi comuni" e la crescita che "finalmente è molto diffusa in Europa e sta dando risultati importanti" va accompagnata con investimenti.