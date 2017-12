Hyundai al Motorshow con la supersportiva i30N, parente i20 Wrc

Bologna (askanews) - Hyundai all assalto dei Suv compatti del segmento B con la Kona, accolta con grande attenzione e entusiasmo da parte del pubblico. Kona, ha spiegato Andrea Crespi, direttore generale Hyundai Italia, è un concentrato di tecnologia e connettività, con trazione integrale e cambio automatico o manuale e varie motorizzazioni che partono dal 1.000 cc 3 cilindri da 120 cv fino al 1.6 cc e ai motori diesel che arriveranno a metà 2018. Sempre a metà dell'anno prossimo è attesa la versione full electric, con un autonomia già al top e pari a 500 km. Competitivi anche i prezzi di vendita con il turbo 1.000 cc 3 cilindri da 120 cv in promozione per il lancio a 14.950 euro rispetto a un prezzo di listino di 18.450 euro.

A catturare l'attenzione degli appassionati delle quattroruote la supersportiva Hyundai i30N presentata in anteprima in Italia al Motor Show e che va a completare la famiglia i30 che può già contare sulla 5 porte station wagon e sulla versione sportiva ed elegante Fastback. i30N è la traduzione su strada della passione Hyundai per il mondo delle competizioni ed è derivata direttamente dall'impegno nei rally dove la casa automobilistica è protagonista con la i20 Wrc. La i30N è una vettura al top per prestazioni, con 270 cv di potenza e tecnologia, e competitiva sul prezzo che parte dai 32mila euro.