Nord Corea, la festa in piazza dopo il lancio del missile

Pyingyang (askanews) - Volti seri, file ordinate di gente, apllausi all'unisono. Tutto come da protocollo a Pyongyang dove il regime nordocreano ha voluto organizzare una grande festa di piazza per celebrare il lancio missilistico del 29 novembre, la data in cui è stato proclamamato che la Corea del Nord è ormai "una potenza nucleare".