Al via Generazione Alleanza, programma per attrarre talenti

Milano (askanews) - Alleanza Assicurazioni lancia Generazione Alleanza, il progetto di selezione e formazione per attrarre talenti, di nuova generazione per potenziare il proprio network distributivo, con focus sui millennials. Obiettivo: formare i consulenti assicurativi in linea coi trend che stanno cambiando il settore assicurativo.

"Il progetto - ha spiegato l'AD Davide Passero - è un progetto ambizioso di ripensare il mestiere dell'assicuratore in linea con lo spirito dei tempi e quindi cavalcando i trend che stanno modificando e molto modificheranno il settore assicurativo. I trend della tecnologia, della consulenza, della relazione e anche della normativa europea che entrerà il vigore l'anno prossimo ci impongono una riflessione sul mestiere di fare l'assicuratore e come sarà il consulente assicurativo del futuro. Con Generazione Alleanza - ha proseguito - vogliamo affrontare questo tema, soprattuto rivolto alle nuove generazioni, ai giovani che si affacciano sul mondo del lavoro e che in migliaia ogni anno entrano in contatto con Alleanza: su questi giovani vogliamo offrire concrete prospettive di successo professionale negli anni futuri".

L'età media degli oltre 15mila consulenti assicurativi di Alleanza ha 35 anni: con Generazione Alleanza, la compagnia del gruppo Generali punta a rafforzare la qualità professionale del proprio network, già prima rete assicurativa in Europa a essere completamente digitalizzata, con l'obiettivo di ridurre il tasso di turnover dei giovani per aumentare il numero di chi continuerà negli anni a lavorare con la compagnia. "Se è vero che oggi solo una persona ogni 4 che entra nel nostro mondo poi continua a fare questa professione - ha spiegato Passero - noi vogliamo che sin dall'inizio ci siano persone più convinte, più capaci, più determinate in modo tale da passare da 1 persona su 4 a 1 persona su 2 che dopo 18 mesi rimanga nel nostro ambiente, nella nostra compagnia".

Ai giovani selezionati il programma offrirà l'inserimento come junior account, sostenuto da un programma di formazione, affidamento di un portafoglio clienti e affiancamento sul campo. Oggi progetto pilota su 90 agenzie, l'obiettivo per il 2018 è di estendere Generazione Alleanza a tutte le agenzie della compagnia.