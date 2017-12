Dal visore che muove gli occhi dei droni al tracker segui-bambini

Roma, (askanews) - Il cassonetto "intelligente" che fa sapere quando bisogna svuotarlo. Il visore che muove le telecamere dei droni. Oppure un sistema miniaturizzato per tenere sempre vicini bambini o animali. Sono alcune delle tante proposte di elettronica viste al Maker Faire di Roma. Innovazioni basate sulla piattaforma open source arduino, particolarmente adatta alle esigenze dei "maker".

Ne proponeva diverse il gigante italo francese STMicroelectronics, il cui stand è stato visitato dal ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda. La società era a caccia non solo di clienti ma anche di maker promettenti, come ha spiegato Michele Scarlatella. "Abbiamo voluto spingere molto più la nostra presenza nel mondo dei maker, per far conoscere i nostri prodotti a studenti e docenti. E da qualche buona idea un domani potrebbe crescere qualche gigante dell'elettronica".

"Abbiamo realizzato un progetto in cui abbiamo dotato il visore di centri per gestire il movimento ella telecamera montata sul drone e inquadrare meglio le riprese di volo".

"Abbiamo uno smart bean, un cassonetto intelligente, in grado di controllare il riempimento, di controllare se è fermentato e inviare i dati al cloud per organizzare al meglio il percorso di raccolta, concentrandosi sui cassonetti da svuotare".

Alla manifestazione anche la startup Authometion. Dopo aver lanciato delle lampadine a controllo wifi, per poi dotarle di dispositivi sempre più avanzati, come sistemi di allarme e audio integrati, è tornata al Maker Faire con una nuova proposta: un tracker miniaturizzato. Consente di controllare la vicinanza di oggetti, persone o animali semplicemente sfruttando uno smartphone. E di far suonare il dispositivo non appena lo si perde di vista, creando anche una traccia su mappa elettronica dell'ultima posizione conosciuta.