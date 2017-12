Il 14 dicembre la decisione belga sull'estradizione di Puigdemont

Bruxelles, (askanews) - Il 14 dicembre la giustizia belga deciderà se concedere o meno l'estradizione verso la Spagna di Carles Puigdemont, auto-esiliato governatore della Catalogna.

Assieme a Puigdemont ci sono altri quattro membri dell'esecutivo catalano oggetto del mandato d'arresto europeo, che si sono rifugiati in Belgio il 30 ottobre scorso. Madrid li vuole processare per sedizione e ribellione.

Intanto la Corte suprema spagnola ha decretato che i 4 leader indipendentisti, tra cui l'ex vicepresidente catalano Oriol Junqueras, dovranno rimanere in carcere in attesa del processo per ribellione e sedizione. Altri sei ex esponenti del governo catalano potranno invece essere rimessi in libertà sotto cauzione di 100.000 euro ciascuno.

I detenuti sono considerati prigionieri politici dal fronte indipendentista in quanto hanno attuato il referendum sull'indipendenza senza violenza, requisito previsto nel reato di ribellione. Dalla mezzanotte di lunedì 4 dicembre 2017 si apre ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni del 21 dicembre in Catalogna.