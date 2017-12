Il borgo di Presicce ha una nuova illuminazione da fiaba

Presicce (askanews) - Un piccolo borgo da fiaba. Quello di Presicce, nel Salento, considerato uno dei più belli d'Italia, da oggi vanta una illuminazione che lo rende un posto ancora più magico. A realizzare lle luminarie natalizie è stata Ferrero Rocher. In occasione della festa per l'accensione delle luci in Piazza Villani ha realizzato un film, per una campagna digital, che farà rivivere l atmosfera natalizia, la tradizione e gli aneddoti che si intrecciano alla storia di alcuni abitanti dell antico borgo pugliese. Il sindaco di Presicce, Riccardo Mosellato: "E' stata una gran bella iniziativa, una serata di festa, alla quale tutti hanno contribuito. In primo luogo la Ferrero che ci ha dato una mano. Presicce tra i borghi più belli d'Italia festeggia questa serata. Il nostro paese è famoso perché ha 18 frantoi ipogei dove una volta si produceva l'olio e si portava in tutte le parti d'Europa, fino in Gran Bretagna. Per fortuna adesso stiamo crescendo", ha spiegato.

Il piccolo comune salentino in provincia di Lecce, poco più di 5.000 abitanti, nella prima metà del '900 era noto come importante centro di produzione dell olio lampante d'Europa, l'olio che un tempo si usava per accendere le lampade. L'oro giallo della cittadina arrivava in tutta Europa, partendo dalla piccola Piazza Villani. E proprio nella piazza si è tenuta una bella festa, durante la quale, per il piacere di adulti e piccini, sono stati distribuiti tantissimi cioccolatini.