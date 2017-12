May da Juncker a Bruxelles, giornata decisiva sulla Brexit

Bruxelles, (askanews) - Giornata decisiva per i negoziati sulla Brexit. La premier britannica Theresa May a Bruxelles ha incontrato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, con l'obiettivo di concludere un accordo di principio sulle modalità del divorzio, previsto per marzo 2019.

May punta a convincere gli europei che le sue promesse sono ormai "sufficienti" affinché l'Ue accetti di avviare le discussioni commerciali, reclamate con insistenza da Londra.

Sul nodo della frontiera irlandese, responsabili irlandesi e britannici avrebbero concordato di mantenere i regolamenti dell'Irlanda del Nord in linea con quelli della Ue post Brexit, secondo un documento relativo all'accordo, alcuni stralci del quale sono stati ottenuti dall'emittente irlandese Rte. Secondo il documento l'Irlanda del Nord rimarrà nel mercato unico e nell'unione doganale dopo la Brexit, mantenendo in vigore i regolamenti Ue, contrariamente al resto del Paese.

May incontrerà anche il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, secondo Downing Street.