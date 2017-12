Peroni Gran Riserva chiude 2017 con due trionfi internazionali

Milano, (askanews) - Successo e riconoscimenti internazionali per le tre birre speciali made in Italy Peroni Gran Riserva che si sono aggiudicate due tra le più importanti competizioni internazionali del settore: il Tastings.com World Beer Championship, la più antica competizione annuale americana dedicata al mondo della birra e il The Beer Awards, il premio britannico promosso dai più importanti esperti mondiali del settore. Ludovica Lioy, brand manager Peroni Family: "I nostri prodotti, il valore del Made in Italy è stato certificato anche da premi internazionali, nello specifico nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il fatto di avere prodotti di alta qualità è stato riconosciuto anche all'estero.

Grazie alla qualità degli ingredienti, come il malto 100% italiano e al lungo processo produttivo, le Peroni Gran Riserva Doppio Malto, Rossa e Puro Malto hanno conquistato le giurie di entrambe le competizioni. Nel dettaglio al Tastings.com World Beer Championship, la Doppio Malto e la Rossa si sono aggiudicate la medaglia d'oro, mentre la puro malto ha vinto la medaglia d'argento. Al Beer Awards, dove le birre in concorso sono sottoposte ad un doppio "blind test", alla Doppio Malto sono state assegnate 4 stelle, 3 stelle invece alla Puro Malto e alla Rossa.