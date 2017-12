Puglia, il birrificio più green al mondo con 20% d'energia solare

Massafra (askanews) - Nel cuore della Puglia c'è uno stabilimento green da record. Con 13.000 pannelli solari e un'estensione di oltre 51.000 mq, il birrificio Heineken di Massafra in provincia di Taranto è primo al mondo per produzione di energia fotovoltaica e per numero di pannelli solari installati, secondo la classifica mondiale "Top 50 Solar Beer Breweries" di SolarPlaza. Alla guida dello stabilimento la direttrice Alina Taru.

"Con questa energia verde riusciamo a coprire oltre il 20% del fabbisogno energetico del birrificio e a ridurre le emissioni di Co2 in aria di 1700 tonnellate".

C'è molta attenzione alla sicurezza, tanto da aver da poco festeggiato un anno senza infortuni sia tra dipendenti che tra i contractos che lavorano nello stabilimento. Ma soprattutto il birrificio punta sulla qualità come spiega Ireno Laforges Responsabile del confezionamento.

"I controlli per noi sono fondamentali, abbiamo un laboratorio e facciamo quasi 35 mila controlli all'anno: analisi e controlli.

Un modello di eccellenza, a Massafra vengono prodotti più di 1,8 milioni ettolitri di birra all'anno grazie al lavoro di circa 180 addetti.

"Ci consideriamo solo una squadra, con un obiettivi chiari e tanta passione per quello che facciamo".

Punta di diamante della produzione a Massafra, la gamma Birra Moretti Le Speciali interamente prodotta grazie a energia fotovoltaica equivalente. Birra Moretti Baffo d'Oro, La Rossa, Doppio Malto e ora anche Bianca sono Birre prodotte col sole come spiega Paolo Merlin, Corporate Affairs & Beer/Wine di HEINEKEN Italia.

"Questo completa la gamma delle speciali che sono quattro birre che hanno quattro stili di produzione differenti che hanno un ingrediente comune che è il sole".