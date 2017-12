Sachs: Trump grosso pericolo per sviluppo sostenibile Pianeta

Milano (askanews) - "L'amministrazione Trump è una grossa minaccia per lo sviluppo sostenibile del Pianeta". Così Jeffrey Sachs, saggista ed economista americano, ha parlato a margine dell'ottavo Forum Internazionale su alimentazione e nutrizione organizzato dal Barilla Center for food and nutrition all'Hangar Bicocca a Milano.

"L'annuncio di volersi ritirare dagli accordi sul clima di Parigi - ha sottolineato Sachs, che con le sue teorie ha ispirato Papa Francesco - è terribilmente pericoloso per gli americani e per i cittadini nel mondo. Donald Trump sta portando gli stati Uniti nella direzione sbagliata. Molti americani si stanno opponendo alle sue politiche e stanno invitando il presidente a cambiare il suo approccio e a capire la realtà che stiamo vivendo".

L'economista ha sottolineato anche il ruolo delle lobby delle grandi aziende le cui pressioni "non hanno fondamento scientifico, non sono serie e sono davvero ingiuste per gli americani e per il mondo".