Sfuma per ora l'accordo sulla Brexit a Bruxelles

Bruxelles, (askanews) - Niente accordo per ora sulla Brexit tra Unione Europea e Regno Unito, nel giorno in cui Jean Claude Juncker ha ricevuto la premier britannica Theresa May a Bruxelles.

"Nonostante i nostri migliori sforzi e progressi significativi fatti, non è stato possibile raggiungere un accordo oggi - ha detto il presidente della Commissione europea, che ha aggiunto - restiamo pronti a riprendere i negoziati più avanti nella settimana".

"Siamo ancora fiduciosi di poter raggiungere progressi 'significativi' entro il consiglio europeo del 14-15 dicembre", che dovrebbe dare il via libera alla seconda fase dei negoziati tra Ue e Londra, ha concluso.