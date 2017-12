Un Regno di Natale nel cuore del Luneur Park di Roma

Roma, (askanews) - Un Regno di Natale da sogno al Luneur Park di Roma: da sabato 18 novembre - giorno dell'inaugurazione - ad oggi, migliaia di persone hanno già visitato il villaggio natalizio, uno spazio di oltre 2600 metri quadrati allestito nel cuore del parco di divertimenti dell'Eur.

Il Regno di Natale è "vissuto" su tre aree interattive - al coperto - a forma di "pacchi regalo". La Fabbrica dei Giocattoli: ospita proiezioni video avvolgenti, estese per circa 16 metri, in cui i bimbi assistono virtualmente alla costruzione dei giocattoli, alla vita della catena di montaggio per realizzarli e partecipano al Tomboluna, un entusiasmante gioco pensato completamente per loro; la Miniera Incantata: un Gran Canyon di ghiaccio in cui spuntano dalla roccia, come fossero pietre preziose, splendidi carillon natalizi e dove i bimbi possono partecipare all entusiasmante "Trovapepe"; la Stella di Babbo Natale, il più grande dei pacchi regalo, immerso in una suggestiva Aurora Boreale.

Partecipando ai giochi presenti nelle tre aree, i bimbi possono scrivere, anzi "costruire", la loro Letterina di Natale. Ad accompagnare i bimbi durante il percorso interattivo c è il simpatico Pepe, l Omino di Marzapane, che, con scherzetti e pasticci vari, rende ancora più divertente l esplorazione del Regno di Natale.

All esterno delle strutture a forma di "Pacchi Regalo", sono state allestite altre aree: l Ufficio Postale, dove i bimbi possono cimentarsi in un laboratorio a tema; il Grande Albero di Natale, posizionato all ingresso del villaggio; la Camera dei Ricordi, dove scegliere ed acquistare la foto con Babbo Natale; le Delizie di Pepe, con una vastissima scelta di dolciumi per la merenda; il TruccaFolletto, dove i bambini possono trasformarsi in veri e propri Elfi di Babbo Natale, grazie alla loro fantasia e all esperienza di make-up artist professionisti.

Con la ruota panoramica, simbolo dello skyline della Capitale dagli anni Cinquanta, il Luneur Park di Roma è il primo parco giochi in Italia pensato per gli under 12 e le loro famiglie. Per il week-end dell Immacolata, nei giorni 8, 9 e 10 Dicembre, saranno presenti al Luneur Park anche i volontari dell AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma), in particolare della sezione ROMAIL "Vanessa Verdecchia". Il Regno di Natale ospiterà negli stessi giorni anche i volontari di ABIO Roma Onlus (Associazione per i Bambini in Ospedale).