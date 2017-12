Champions, Conte: Simeone e Griezmann sono dei top al mondo

Londra (askanews) - La squadra, l'allenatore e il top player. Ecco cosa pensa il tecnico del Chelsea Antonio Conte dell'Atletico Madrid, avversario di Champions League questa sera, nell'ultima gara a gironi con gli inglesi già qualficati agli ottavi e gli spagnoli pronti all'arrembaggio. "Sarebbe una sorpresa se loro non passassero il turno. Ripeto: non è un gruppo facile. Noi, dobbiamo guardare solo a noi stessi dobbiamo essere felici di essere qualificati in anticipo", ha detto.

E su Diego Pablo Simeone: "Quando giocavamo, abbiamo giocato contro molte volte in Italia. Lo conosco anche come allenatore, quando ha guidato il Catania. Io so per certo che Diego è uno dei più grandi allenatori del mondo".

Conte poi ha parlato di Antoine Griezmann, la stella francese dell'Atletico. "La situazione è cambiata, giusto? Perché tre partite fa, c'era un problema Griezmann, perché non segnava. Ora segna, Griezmann è un fantastico top player che gioca in un grande team e sta dimostrando di essere il top"