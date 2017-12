La passeggiata di Natale dei pinguini in Giappone

Yokohama, (askanews) - Un gruppo di pinguini a Yokohama, in Giappone, accompagna Babbo Natale in una passeggiata con indosso accessori natalizi e poi si tuffa nell'acquario per il pranzo a base di pesci. È la festa di Natale che vede protagonisti questi simpatici uccelli marini all'acquario Hakkejima. Immagini senza commento.