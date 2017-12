Le bici high tech e Made in Italy costruite attorno al ciclista

Roma, (askanews) - Le biciclette fanno capolino al Maker Faire di Roma. Alla manifestazione erano presenti diverse proposte in chiave tecnologica, tra cui spiccavano i progetti di Romolo Stanco e Erica Marson, già insigniti del Premio Cambiamenti di Cna.

"Questa è la domanda che molti al Maker Faire fanno: cosa hanno di innovativo le vostre biciclette. Posso rispondere prendendo due strade - spiega Stanco - . La prima è quella di T°Red, che è un laboratorio di ricerca in cui abbiamo delle competenze e una conoscenza dei materiali che viene combinata con la nostra passione per il ciclismo.

"E quindi abbiamo voluto portare nella nostra passione quelle competenze che permettono di realizzare degli oggetti che abbiano delle caratteristiche diverse d quelle di un prodotto di serie, per costruire delle biciclette attorno al singolo ciclista. per fare in modo che il corridore abbia il massimo elle performance e l'amatore il massimo del piacere".