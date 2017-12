Pemio Biblioteca Bilancio Sociale a Florim e Gruppo Acque

Milano (askanews) - La Quarta Edizione del Premio Biblioteca Bilancio Sociale si è conclusa con la vittoria di Florim per la categoria "Grandi Imprese" e Gruppo Acque per le aziende con meno di 500 dipendenti. Il riconoscimento ogni anno premia le best pratices aziendali in tema di sostenibilità selezionate attraverso la lettura del bilancio sociale da una prospettiva imprenditoriale e economicamente rigorosa. "Le premia sull'attinenza dei contenuti al proprio core business - spiega Mirta Barbeschi, fondatore di BBS - Biblioteca del bilancio sociale - Nel senso che fare cose belle è meritevole; ma non vuole dire necessariamente essere sostenibili. La sostenibilità va applicata nel perimetro delle attività di impresa. Per cui l'attinenza delle storie di sostenibilità con il core business aziendale: questa è la base su cui vengono scelte e premiate le aziende".

Nella categoria "Grandi Imprese" secondi a parimerito CIR Food e Whirlpool; terzo posto per Procter & Gamble. "La sostenibilità in una impresa così complessa 'è complessa' - dice con un gioco di parole Chiara Nasi, presidente CIR food - ma è anche vero che ci sono molti canali in cui ci si può misurare e impegnare. Per noi si va dall'acquisto di materie prime sostenibili, all'attenzione ai rifiuti, all'attenzione al non spreco dove abbiamo attività con i bambini delle scuole per insegnare loro ad avere, anche nel contesto familiare, attenzione allo spreco. Infine attenzione al minor consumo di energia: tutti i nostri centri cerchiamo di renderli energeticamente sostenibili; e attenzione alle emissioni CO2, come ad esempio nel beverage, dove abbiamo eliminato quasi totalmente la plastica".

"Il riconoscimento della Biblioteca Bilancio Sociale è per noi sicuramente molto importante - aggiunge Riccardo Calvi, responsabile comunicazione Procter & Gamble Italia - In P&G noi oggi parliamo di 'cittadinanza di impresa' che include tanto la responsabilità sociale quanto la sostenibilità ambientale e l'inclusione, la parità di genere, e l'etica e la responsabilità di impresa. Oggi presentiamo risultati importanti in particolare nell'area della sostenibilità ambientale: recentemente abbiamo aperto un impianto in grado di riciclare al 100 per cento su scala industriale i pannolini e gli assorbenti igienici trasformandoli in materie prime secondarie; e abbiamo vinto un premio riconosciuto dalle Nazioni Unite per una bottiglia di shampoo realizzata con plastica riciclata raccolta sulle spiagge".

Assegnate anche le menzioni speciali - quattro - per ciascuna delle categorie di applicazione della sostenibilità indicate dalla Biblioteca Bilancio Sociale: per identità e visione permiata Ferragamo, per impegno sociale Banca Mediolanum, per gli stakeholder premiati Prysmian; per l'ambiente Piaggio.