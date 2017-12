Germania, scontro fra treno passeggeri e merci, 5 feriti gravi

Un treno passeggeri e un treno merci si sono scontrati a Meerbusch-Osterath, nel Nordreno Vestfalia, nell'ovest della Germania: secondo i vigili del fuoco i feriti in totale sono una cinquantina, 5 in modo grave.

Per la stampa locale, l'espresso regionale, Linie 7 gestito dalla società privata National Express, diretto da Colonia a Krefeld con circa 150 passeggeri a bordo, si è scontrato con un treno merci della DB Cargo che era fermo. Perché il treno merci si trovasse sulla linea non è ancora chiaro. I soccorritori sono intervenuti anche con elicotteri, ma le operazioni sono state rallentate da alcuni cavi elettrici rimasti danneggiati a causa dell'impatto tra i due convogli. L'incidente è avvenuto attorno alle 19.30 di martedì 5 dicembre, in una zona non lontano da Duesseldorf.

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, come confermato dal suo portavoce, ha seguito da vicino l'evoluzione della situazione sin dai primi momenti.