Inchiesta Expo, Sala: spero giudizio arrivi il prima possibile

Milano (askanews) - "Spero che si arrivi il più rapidamente possibile a un giudizio. Io sono molto sereno. La mia questione non l'ho commentata dall'inizio, continuerò a non commentarla, però sono molto d'accordo con questa linea che ho discusso con gli avvocati. Speriamo che si arrivi il prima possibile a una sintesi". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dalla presentazione delle mostre previste nel capoluogo lombardo nel 2018, ha commentato la propria richiesta di giudizio immediato nell'ambito dell'inchiesta che lo vede accusato di falso in relazione all'appalto per la Piastra dei servizi di Expo.