La Francia in lutto per Johnny Hallyday, anche Macron piange

Parigi, (askanews) - I fan in lutto si affollano davanti alla villa francese di Johnny Halliday, morto a 74 anni per un tumore. Difficile capire cosa fosse per la Francia questo artista belga di nascita, re del rock transalpino, figura da decenni ascoltata e amata dal paese intero. Anche dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron che ne ha parlato da Algeri dove si trova in visita: "Molti nostri concittadini di ogni classe sociale si identificavano con lui. Ho sempre detto che un paese deve avere eroi per essere grande; Johnny era uno degli eroi francesi".

E di fronte alla magione di Johnny a Marnes la Coquette, i fan improvvisano un concerto, e in tanti ripetono, era uno di famiglia, colonna sonora della nostra vita.