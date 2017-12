Musica, è morto Johnny Hallyday icona della musica francese

Parigi (askanews) - E' morto nella notte del 5 dicembre 2017, all'età di 74 anni, dopo una lunga battaglia contro un cancro ai polmoni, il cantante francese Johnny Hallyday. Ad annunciarlo, poco prima delle tre del mattino, è stata la stessa moglie Laeticia Hallyday.

"Johnny Hallyday se n'è andato - ha scritto in un comunicato - Jean-Philippe Smet è morto. Scrivo queste parole senza crederci, eppure è vero, il mio uomo se ne è andato, ci ha lasciato stasera. Ci ha lasciato come ha vissuto per tutta la sua vita, con coraggio e dignità".

La rockstar, considerata una vera e propria icona della musica francese, idolo di intere generazioni, era stata ricoverata in ospedale nella notte tra domenica e lunedì per problemi respiratori legati al cancro che gli era stato diagnosticato un anno prima.

Da 55 anni Johnny Halyday era il re delle scena musicale in Francia e in tutto il mondo e, nonostante la malattia, aveva in programma un nuovo album e una tournée estiva nel 2018. In carriera ha venduto oltre 100 milioni di dischi. A lla notizia della sua morte giornalisti e sostenitori hanno preso d'assalto la sua abitazione a Marnes-la-Coquette, a ovest di Parigi, messa in sicurezza dalla polizia.

Dal 1965 al 1980 Hallyday era stato sposato con la cantante Sylvie Vartan, con cui ha avuto un figlio, David, anche lui cantante. Dalla relazione con Nathalie Baye, ha avuto una figlia, l'attrice Laura Smet mentre con l'attuale moglie, Laeticia aveva adottato due bambini, Jade e Joy.