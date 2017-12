Mps e Axa puntano sui Pir, il roadshow sbarca a Catania

Catania (askanews) - Nuova tappa a Catania per il roadshow di Mps e Axa sui Pir, i piani individuali di risparmio. Il quinto appuntamento del tour per presentare Unit Multifondo Italia, la polizza Pir creata da Axa per la banca senese. Alberto Petraccini, distribution private manager di Axa Mps Financial.

"Unit Multifondo Italia Pir di Axa - afferma Petraccini - è un prodotto che si caratterizza per un'elevata flessibilità e possibilità di personalizzazione. I clienti sottoscrittori potranno infatti creare e scegliere uno o tutti e tre i fondi interni che caratterizzano il prodotto. E potranno eventualmente modificare l'asset allocation del proprio investimento nel corso del tempo in piena continuità fiscale. Un ulteriore elemento del Pir è il fatto che supporta le piccole e medie imprese italiane, cuore pulsante della nostra economia".

La risposta di Catania è stata favorevole, come spiega Luigi Rubino, direttore commerciale private di Mps per il Sud e la Sicilia. "Catania è sempre eccezionale - sostiene Rubino - è una città molto attenta, sono sorte delle domande che hanno completato il desiderio dei clienti di saperne di più: è stata una bellissima serata, si è interagito molto".

Un momento di incontro positivo tra la banca e i clienti e ne è convinta Iole Pavone, direttore territoriale di Mps a Catania. "Ritengo che siano degli incontri molto importanti - sottolinea Pavone - perchè se da un lato aiutano la conoscenza finanziaria dei nostri clienti dall'altro lato creano un momento di convivialità che è importante sia per i nostri banker che per i nostri clienti".