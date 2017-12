La Francia ringrazia Hallyday: sulla Tour Eiffel "Mercy Johnny"

Parigi, (askanews) - La scritta "Merci Johnny" proiettata sulla Tour Eiffel in onore di Johnny Hallyday, la rockstar morta il 6 dicembre a 74 anni. Sono in programma sabato 9 i grandi funerali del musicista, icona di generazioni di francesi, con il feretro che partirà dall'Arco di Trionfo e percorrerà l'intera Avenue des Champs-Elysées fino a Place de la Concorde.

Il corteo funebre lungo gli Champs-Elysées è un omaggio riservato in passato solo a Victor Hugo i cui funerali furono celebrati nel 1885. Si tratta comunque di un omaggio popolare e non nazionale. Le bandiere quindi non saranno a mezz'asta.