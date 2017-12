Merkel condanna le proteste anti-israeliane in Germania

Berlino, (askanews) - Slogan anti-semiti e bandiere israeliane bruciate, proteste che il governo tedesco non può tollerare. Per questo, in conferenza stampa a Berlino, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha condannato con forza le manifestazioni che si sono svolte in Germania in seguito alla decisione del presidente americano Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele.

"Venerdì sera ci sono stati dei disordini gravi e sono state bruciate bandiere israeliane e stelle di David. Il consiglio della Cdu condanna questa violazione della Costituzione all'unanimità. Siamo contro ogni forma di anti-semitismo e xenofobia", ha affermato la cancelliera.