Semplificazioni, Casero: insistere e inserirne di nuove

Pisa (askanews) - "Bisogna inserire nuove semplificazioni, già dalla prossima legge di bilancio: con l'arrivo del digitale bisogna ridurre sensibilmente il cartaceo purché la tecnologia non complichi le procedure. Il fisco digitale serve per eliminare gli invii inutili di documenti e per creare un nuovo rapporto tra fisco e contribuente. Ai professionisti sul campo chiediamo idee e proposte". Così il viceministro dell Economia Luigi Casero intervenendo al convegno nazionale "Obiettivo futuro - Professioni, politica e istituzioni a confronto per la tutela del cittadino" organizzato dall'Associazione Nazionale commercialisti.