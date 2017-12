App avvisa che c'è una donna incinta per liberare posto in metro

Roma, (askanews) - Il posto sui mezzi di trasporto dovrebbe essere assicurato per le donne incinte. Ma non sempre i passeggeri, intenti a guardare i propri smartphone, si accorgono della presenza di una donna in gravidanza. E così, in Giappone, è nata una App che avvisa i passeggeri che devono alzarsi e cedere il posto.

L'applicazione cerca di superare la grande disattenzione dei giapponesi: i passeggeri infatti sono spesso presi dai cellulari e non parlano molto tra loro sulla metro. La futura mamma, dunque, può inviare in modo discreto un messaggio in cui chiede il posto a sedere. La App va alla ricerca di un volontario, registrato al sito, che si trova nel suo raggio di azione.

L'azienda che ha ideato la App, Dai Nippon Printing, ha testato l'applicazione sulle principali linee della metro di Tokyo, in collaborazione con la società giapponese di messaggeria elettronica Line.

E presto questo sistema potrebbe essere integrato nei casi di persone disabili e anziane.