Macron dal One Planet Summit: "Stiamo perdendo la battaglia"

Parigi, (askanews) - "Stiamo perdendo la battaglia, non ci si deve ingannare. Stiamo avendo un buon momento, tutto è fantastico perché stiamo insieme, c'è molta gente che si stima o sta imparando l'uno dall'altro e ciò può apparire un buon momento, ma stiamo perdendo la battaglia. Chi è venuto prima di noi, aveva un vantaggio, potevano dire 'non sappiamo', ed è vero. Ma negli ultimi vent'anni circa sappiamo e sappiamo ogni volta un po' di più": lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron, parlando al vertice "One Planet Summit" di Parigi, davanti a decine di capi di stato e di governo di tutto il mondo.

"E se siamo qui oggi, è perché molti hanno deciso di non accettare per forza la decisione del governo federale americano di abbandonare l'accordo di Parigi e così diciamo ad 'America's Pledge', grazie per avere lanciato questa iniziativa, voglio ringraziarvi, potete applaudirli, il governatore Brown della California, Michael Bloomberg e tutti i loro amici, che hanno detto 'rimpiazziamo ciò che doveva fare il governo americano e noi gli Stati, le città, gli attori privati, faremo la nostra parte", ha aggiunto Macron.