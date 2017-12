Schwarzy e Cotillard tra i vip al One Planet summit di Parigi

Parigi, (askanews) - Tra i capi di Stato e di governo di tutto il mondo, sono intervenuti a Parigi per il One Planet Summit anche l'ex governatore della California Arnold Schwarzenegger e l'attrice francese Marion Cotillard.

Il summit rappresenta una "sfida immensa" dopo la firma degli accordi di Parigi e punta a velocizzare i finanziamenti per la lotta contro i cambiamenti climatici.

Nel corso del vertice la Banca mondiale ha annunciato che smetterà di finanziare progetti di esplorazione ed estrazione di gas e petrolio a partire dal 2019 per "allinearsi con gli obiettivi dell'accordo di Parigi" sul clima, mentre la fondazione Bill Gates ha promesso di destinare 315 milioni di dollari per sostenere la ricerca in agricoltura, aiutare gli agricoltori più poveri, in particolare in Africa, ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

A lanciare il summit è stato il presidente francese Emmanuel Macron, dopo che Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dallo storico patto siglato nel 2015 per combattere il surriscaldamento globale. L'accordo punta a contenere l'aumento della temperatura globale sotto la critica soglia dei due gradi, ma sulla base degli impegni presi dagli Stati il pianeta si dirige tuttora verso un aumento di 3 gradi, in confronto all'era pre-industriale.