Colpi di scena e divertimento, ecco Star Wars - Gli ultimi Jedi

Milano (askanews) - L'attesa è finita e tra grandi ritorni e nuovi eroi arriva nelle sale Star Wars - Gli ultimi Jedi, ottavo capitolo della saga creata da George Lucas. Il film riparte dove si era concluso "Il risveglio della forza": con l'incontro tra Rey e Luke Skywalker.

Ricco di colpi di scena, di effetti speciali coinvolgenti ma anche di tanta ironia l'ottavo episodio ripropone l'eterna battaglia tra il bene e il male, la tentazione e il richiamo del lato oscuro della forza, con personaggi nuovi e sorprendenti ma anche ritorni come quello della principessa Leia Organa, interpretata dalla scomparsa Carrie Fisher.

"Tutti pensavano di conoscerla, che l'avessero incontrata o meno, è una perdita insostituibile che dà al film una punta di malinconia che non merita. Voglio il mio dramma sullo schermo non nella vita reale. Odio la vita reale e per questo mi piace andare in una galassia molto lontana, e così mi dimentico di chi c'è alla Cara Bianca" dice Mark Hamill ricordando la collega a cui è dedicato il film.

Star Wars - Gli ultimi Jedi prodotto da Disney è diretto da Rian Johnson che ha scritto la sceneggiatura, per imprimere una svolta alla saga degli Jedi rendendo omaggio alla tradizione ma cambiando continuamente le carte in tavola. Un film viaggia su due piani narrativi che alla fine si uniscono tenendo il pubblico sempre col fiato sospeso. Con una importantissima componente femminile, le donne sono protagoniste della Resistenza a cominciare dalla giovane Rey.

"Lei va alla grande, deve affrontare molte sfide, un grande viaggio sia fisico che mentale per andare avanti, ma lo sta facendo bene mantenendo la fede" racconta Daisy Ridley parlando del suo personaggio.

E se quasi le quasi due ore di film non bastano a saziare la voglia di Jedi e combattimenti stellari, bisogna attendere altri due anni per il nono e teoricamente ultimo episodio della saga.