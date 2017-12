Il "Christmas Jumper Day" con Peppa Pig per Save the Children

Milano (askanews) - Il "Christmas Jumper Day" di Save the Children compie un anno e, visto il successo dell'edizione 2016, viene celebrato anche quest'anno in tutta Italia. L'evento dedicato ai maglioni natalizi divenuto super-trendy nei paesi anglosassoni, ha contagiato anche la nostra Penisola, più di 2 mila scuole sono coinvolte nel progetto. Oltre allo storico testimonial Manuel Agnelli, si sono aggiunti tantissimi altri personaggi, compresa Peppa Pig che, per il secondo anno consecutivo si fa portavoce del messaggio "Metti un maglione e dai ai bambini un futuro migliore".

E lo fa con un simpaticissimo video tutorial, (quello che vedete è un estratto) visibile sui profili ufficiali Facebook e YouTube, fatto apposta per insegnare a personalizzare un normalissimo maglione rendendolo super natalizio e quindi perfetto per l'occasione.

Ma non solo, i tantissimi istituti scolastici che hanno aderito alla divertente iniziativa riceveranno uno speciale School Kit pieno di decorazioni natalizie ispirate all'avventuroso mondo di Peppa Pig, ideali per mettere in modo la fantasia e personalizzare i maglioni in modo del tutto creativo.

Un'occasione per sostenere i progetti in Italia e nel mondo di Save the Children, l'Organizzazione internazionale dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e a promuoverne i loro diritti. Tutte le informazioni su Christmasjumperday.it