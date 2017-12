La Londra del comico Francesco de Carlo: zero sesso senza Tinder

Roma, (askanews) - "Tutta colpa della Brexit", ovvero il diario di un comico italiano a Londra, raccontato in 4 puntate in seconda serata su Rai 3 (tutti i giovedì, dal 14 dicembre): il programma prodotto da Verve Media Company è il racconto della vita di Francesco De Carlo nel Regno Unito tra ottobre 2016 e dicembre 2017, in pieno dibattito sulla Brexit appena votata: "Per me è sempre stato un sogno, parto vado lì. E quando ho deciso di fare questa cosa? Quando loro hanno votato per uscire dall'Unione europea, quasi per farmi un dispetto a me, loro hanno preso e hanno votato la Brexit".

Francesco lascia l'Italia per sfondare nel paese dove i comici diventano delle vere star. E' lui il primo comico italiano a costruirsi una carriera a Londra esibendosi in un inglese scolastico. Nel programma parla della realtà londinese e britannica vista attraverso i suoi occhi e vissuta sulla propria pelle: "Una cosa che io racconto sempre è questa: ho notato che c'è un modo di dire in inglese che fa più o meno così 'nella vita ci sono due cose sicure, la morte e le tasse, e a me fa molto ridere che la versione italiana di questo modo di dire sia 'nella vita c'è solo una cosa sicura: la morte', quindi questo te la dice lunga su come veniamo visti noi all'estero".

Nel corso delle quattro puntate ci racconta la difficile gavetta nei comedy club della capitale britannica, l esibizione al Fringe Festival di Edimburgo, fino alla partecipazione in prima serata sulla BBC.

"La vita del comico a Londra è una montagna russa quotidiana, passi dalla Bbc e poi torni nel localino piccolo con 11 persone, di cui 11 sono comici che devono salire sul palco dopo di te. Sesso? Sesso è divertente, perché quando stavo qui ho sempre pensato che queste applicazioni come 'tinder', queste dating app, non fossero utili e invece là ce n'è bisogno perché sono molto freddi. E ho conosciuto un po' di ragazze... Non è successo niente però comunque ho conosciuto un sacco di persone e racconteremo nel programma il mio primo appuntamento con una ragazza polacca, che è molto molto divertente."