M.O., Israele colpisce sud Striscia di Gaza dopo lancio razzo

Gerusalemme (askanews) - L'aviazione militare israeliana ha colpito Hamas nella Striscia di Gaza, dopo il razzo lanciato dai palestinesi contro il sud dello stato ebraico. Lo ha indicato l'esercito di Israele.

Le forze armate hanno parlato di un non meglio precisato ordigno, anche se in seguito una portavoce ha spiegato alla France Presse che si è trattato con "ogni probabilità" di un razzo, ma non è chiaro dove abbia colpito.

I palestinesi la scorsa settimana hanno lanciato sia razzi sia proiettili di mortaio dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele.

"In risposta all'ordigno sparato dalla Striscia di Gaza verso Israele, l'aviazione militare israeliana ha preso di mira un compund militare di Hamas nel sud della Striscia di Gaza", ha spiegato l'esercito. Non sono state segnalate vittime né da una parte né dall'altra.