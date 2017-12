Riparte la gara di solidarietà Rai e Telethon, dal 16 maratona tv

Roma (askanews) - Riparte il 16 dicembre la campagna di sensibilizzazione di Fondazione Telethon per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, e la Rai fino al 23 dicembre darà grande spazio alla raccolta fondi. La 28esima edizione della maratona televisiva inizierà su Rai1 con lo show "Il mondo a colori", serata di spettacolo condotta da Antonella Clerici con ospiti Luca Zingaretti, Roby Facchinetti, Noemi, Giovanni Allevi, in cui verranno coinvolti artisti con disabilità e pazienti che racconteranno le proprie storie per sensibilizzare il pubblico. La maratona tv continuerà tutta la settimana coinvolgendo tanti protagonisti della Rai, e il 23 si chiuderà con "Soliti ignoti Speciale Telethon", condotto da Amadeus.

La partnership di Telethon con la Rai ha permesso di investire in ricerca quasi 500 milioni di euro, finanziando 2.620 progetti, con più di 570 malattie studiate. Con uno spirito, come ha spiegato il presidente della Fondazione Luca Montezemolo, di: "Solidarietà, senso di comunità e sapere che queste malattie si possono sconfiggere".

Il direttore generale della Rai Mario Orfeo ha spiegato: "L'impegno che mi sento di assumere oggi è che oltre alla settimana trazionale di Telethon, Rai sarà più di prima accanto a Telethon per tutto l'anno. Naturalmente con la speranza sempre che questo possa essere un Paese dove non c'è bisogno di raccolta fondi, non c'è bisogno della generosità di tanti italiani, tanti cittadini, tanti nostri connazionali, per avere una ricerca forte, ban finanziata, che possa svolgersi solo in Italia e non debba inseguire i cosiddetti cervelli in fuga che ci sono in giro per il mondo".