Talent Prize, SpazioCima premia Diego Miguel Mirabella

Roma, (askanews) - Si intitola "Quello che non ti fa dormire la notte" l'opera che il centro eventi culturali SpazioCima ha premiato nell'ambito del Talent Prize, giunto quest'anno alla decima edizione. L'opera di Diego Miguel Mirabella appartiene ad un progetto concepito dall'artista durante un viaggio in Marocco, ed è realizzata attraverso la tecnica delle Zellige, ceramiche locali lavorate secondo una tecnica che ricorda quella del mosaico. Roberta Cima, proprietaria di SpazioCima, ha spiegato: "Mi ha colpito molto la poesia che ritrovo in quest'opera. L'artista racconta il suo personaggio e questo percorso creativo molto ricercato, molto poetico".

"E' un'opera fatta in collaborazione, all'inizio di quest'anno, quindi è forse la prima opera che ho fatto in Marocco, con degli artigiani locali, di cui mi avvalgo, all'interno della mia ricerca come motore di confronto e di misura, sia con loro che con la mia ricerca personale" ha detto Mirabella.